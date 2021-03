Stiri pe aceeasi tema

- Doi caini au fost gasiți impușcați in zona Dealul Crucii din Reșița, iar polițiștii s-au autosesizat dupa ce imaginile au aparut pe site-uri de socializare, iar acum ii cauta pe cei care au ucis animalele. Poliția Caraș-Severin spune ca s-a autosesizat, dupa ce imagini in care apar doi caini uciși,…

- Doi caini au fost gasiți impușcați in zona Dealul Crucii din Reșița. Polițiștii s-au autosesizat dupa ce imaginile au aparut pe site-uri de socializare, iar acum ii cauta pe cei care au ucis...

- RESITA – Si cartierul resitean Dealu’ Crucii se numara printre zonele rau famate ale municipiului. Iar acum, la mijloc de martie, un nou incident scoate la lumina cartierul sau… mai bine zis, il ingroapa in mocirla! Politia judetului a reactionat la imaginile postate pe un site de socializare in care…

- Doi caini au fost gasiți impușcați in zona Dealul Crucii din Reșița, iar polițiștii s-au autosesizat dupa ce imaginile au aparut pe site-uri de socializare, iar acum ii cauta pe cei care au ucis animalele, informeaza Mediafax. Poliția Caraș-Severin spune ca s-a autosesizat, dupa ce imagini…

- Politistii din Teleorman s-au autosesizat si au deschis un dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente, dupa ce pe Facebook au aparut imagini in care se vede cum un barbat este batut cu un par, pe strada, la scena asistand si alte persoane. Conform celor care au publicat imaginile,…

- O masina a fost distrusa ieri noapte pe strada Paltinișului in spatele blocului nr. 79 din municipiul Baia Mare. Incidentul a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Pe imagini se vede cum pe strada Paltinișului se oprește un autoturism de culoare inchisa. De la volan coboara un individ,…

- Polițiștii din Alba continua ancheta in cazul atacului cu ranga asupra unui barbat din Bistra, in noaptea de sambata spre duminica. Atacul s-a petrecut in fața unui local din localitate, care potrivit surselor alba24.ro, ar aparține rudei unui polițist din Campeni. La cateva secunde de la plecarea unui…

- In inregistrare, copilul este bruscat și mai mulți adulți, probabil angajați ai centrului, țipa la el pentru ca ar fi sarit pe saltea. De asemenea, tot pe inregistrare se aud plansete și rugaminți ale celorlați copii, martori la scena. "Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public cu privire…