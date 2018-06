Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de vineri, 29.06.2018, un echipaj al Poliției Locale Ploiești din cadrul Serviciului Ordine Publica s-a deplasat in Cartierul Cina, in urma unei sesizari comunicate prin dispeceratul instituției, care a depistat doi cai lasați in libertate și fara supraveghere, in parcul situat pe…

- Peste 45 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati de politistii Serviciului Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, in urma unei actiuni cu efective marite la nivelul judetului Alba. La data de 27 iunie a.c., in intervalul orar 08.00-21.00, polițistii Serviciului Ordine…

- Politistii locali constanteni au aplicat saptamana trecuta 1511 amenzi contraventionale, in valoare totala de 288.092 lei. In perioada 18.06.2018 24.06.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii, respectarii prevederilor…

- Politistii locali constanteni au actionat astazi pentru depistarea si ridicarea cainilor fara stapan de pe raza municipiului Constanta.Astfel, in conformitate cu prevederile art.6, lit. e din Legea nr. 155 2010 politiei locale, la data de 15.06.2018, in intervalulul orar 10.00 14.00, politistii locali…

- In perioada 16 aprilie – 1 mai, politistii locali din cadrul Directiei Politia Locala Baia Mare au desfasurat activitati specifice in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice, a constructiilor, mediului, comercial, circulatiei – parcari si gestionarea cainilor fara stapan, conform prevederilor…

- In intervalul 02.04.2018 – 08.04.2018, polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice vor aplica masuri suplimentare, pentru a asigura fluența traficului, prin prezența activa...

- V. S. Un barbat in varsta de 44 de ani din orașul Boldești-Scaeni a fost amendat cu 1000 de lei pentru ca a abandonat, pe o strada din municipiul Ploiești, o dubița plina ochi cu animale și cu pasari. Ieri, dupa o sesizare venita din partea locuitorilor din apropierea unei parcari situate pe Șoseaua…