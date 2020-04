Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca a fost inceputa o ancheta in cazul de la Buzau, dupa ce testele a doi barbati care au fost declarati vindecati de coronavirus, au iesit pozitive la o noua testare.

- Autoritațile de sanatate publica se confrunta la Buzau cu doua cazuri de reactivare a virusului SARS COV 2. Doi buzoieni externați dupa ce au fost declarați vindecați de COVID-19, au fost reinternați dupa ce testele efectuate in a 12-a zi de izolare au ieșit pozitive. Cei doi barbați sunt veri și se…

- Doi pacienti din judetul Buzau, declarați vindecați de COVID-19 au redevenit pozitivi, dupa 12 zile de la externare. Medicii spun ca nu este ceva ieșit din comun și arata ca sistemul lor imunitar nu a facut fața virusului. Cei doi pacienti din Buzau, in varsta de 46 de ani si, respectiv, 29 de ani,…

- Doi buzoieni intorși din Italia au fost depistați pentru a doua oara cu COVID-19, dupa ce au fost internați la „Matei Balș” și fusesera declarați vindecați de autoritațile din Romania. Dupa ce au parasit spitalul și au fost plasați sub observație pentru inca 14 zile, cei doi barbați, de 29 și, respectiv,…

- Rasturnare de situație in cazul a doi buzoieni declarați inițial vindecați! Potrivit unei informari transmise presei de Directția de Sanatate Publica, doi barbați, externați dintr-o unitate medicala din București, dupa ce analizele au aratat ca s-au vindecat de COVID-19, au fost diagnosticați din nou…

- Doi buzoieni externati dupa ce au fost declarati vindecati de COVID-19, au fost reinternati dupa ce testele efectuate in a 12-a zi de izolare au iesit pozitive. Cei doi sunt veri si se afla acum sub supravegherea medicilor la Spitalul Municipal din Rm. Sarat. „Pe 6 aprilie 2020, conform recomandarilor…

- Ziarul Unirea Nici un caz nou de COVID-19 in Alba: 11 pacienți au fost confirmați pozitiv, din care 2 au fost declarați vindecați In Alba nu a fost inregistrat nici un caz nou de COVID-19 de joi seara. Pana in prezent, 11 pacienți au fost confirmați pozitiv, ... Nici un caz nou de COVID-19 in Alba:…

- Cateva sute de persoane au ieșit din izolare in ultimele 24 de ore, astfel ca astazi, 3743 de persoane sunt izolate la domiciliu. De asemenea, 271 de persoane se afla in carantina. La nivelul județului Buzau, au fost confirmate pana la aceasta data 12 cazuri de infectare cu noul Coronavirus. Dintre…