Stiri pe aceeasi tema

- Apelul de urgenta din satul Magurele, comuna Topolog, a fost primit marti seara, iar pentru gasirea celor patru persoane, bunici si nepoti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a mobilizat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD, un autocamion de interventie, o barca…

- Acțiune dramatica de salvare, încheiata tragic, în județul Tulcea. Doi bunici și nepoții lor, care încercau sa treaca un pârâu cu caruța, în localitatea Magurele, din comuna Topolog, au fost luați de

- Trei persoane, printre care doi minori, au murit, iar o alta este data disparuta, dupa ce au incercat, marti seara, sa traverseze cu o caruta un parau al carui debit a crescut pe fondul unei ploi torentiale. Apelul de urgenta din satul Magurele, comuna Topolog, a fost primit marti seara, iar pentru…

- Salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea a fost alertati in jurul orei 20:30 in urma unui apel prin care a fost semnalata o situatie de urgenta determinata de luarea de ape a patru persoane, doi adulti si doi minori, care se aflau intr o caruta, de un parau in localitatea Magurele…

- O dubla tornada s-a format marți, dupa amiaza, in comuna Topolog, din județul Tulcea. Fenomenul rar intalnit in Romania, mai cu seama una dubla, a fost surprins de un satean, care a facut imediat o fotografie. Din fericire, fenomenul foarte rar intalnit la noi in tara nu s-a format in totalitate, astfel…

- Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor…

- Mai multe persoane au fost surprinse de o viitura, in timpul noptii de miercuri spre joi, pe DN 22A, intre localitatile tulcene Nicolae Balcescu si Ciucurova, doi oameni suferind atacuri de panica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Argentina Teliceanu, nascuta la data de 01.10.1957, in satul Magurele, Topolog judetul Tulcea , in calitate de asociat unic al Total Defender Paza si Protectie SRL, a hotarat numirea ca administrator al societatii pe Marian Tutuianu, nascut la data de 15.11.1980, in municipiul Constanta, avand drepturile…