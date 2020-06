Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 4 Ungheni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Targu Mures. Acesta privea un barbat, de 29 de ani, din comuna Chirileu, condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, de 1 an si 10 luni, pentru savarsirea…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida cerceteaza 3 tineri de 16, 17, respectiv 21 de ani, din comuna Apahida, prinsi in flagrant delict de catre un agent de politie aflat in timpul liber. Unul dintre acestia a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, cei in cauza ar fi sustras dintr-o hala…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 8 Petelea, au oprit in trafic, pe raza comunei Gurghiu, un vehicul tip ATV, condus de un tanar, de 27 de ani, din aceeași comuna. Ca urmare a verificarilor in baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere valabil pentru nici…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești, cerecteaza un tanar, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 24 mai a.c., in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au identificat un tanar, de 24 ani, din comuna Gornești,…

- Ziarul Unirea A condus motocicleta neinmatriculata și fara permis de conducere. Dosar penal pentru un tanar de 24 ani din comuna Saliștea Un tanar de 24 ani din comuna Saliștea a condus o motocicleta neinmatriculata și fara a deține permis de conducere. S-a ales cu dosar penal. La data de 11 mai 2020,…

- Scandal intr-o comuna argeșeana! Tanar plecat din izolare, amendat și plasat in carantina. Vineri, pe 3 aprilie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov au intervenit la un o stare conflictuala, pe raza localitații Merișani. Cu ocazia intervenției, un tanar de 21 de ani, aflat in izolare la domiciliu…

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat o femeie din comuna Jucu banuita de comiterea mai multor inșelaciuni prin metoda Accidentul. In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției 8 Poliție…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baia au identificat doi minori de 10, respectiv 13 ani si un tanar in varsta de 19 ani, toti din comuna Casimcea, judetul Tulcea, banuiti de comiterea faptei.Astfel, in noaptea…