Ioana Singeorzan și Mihai Nagy au reprezentat județul Bistrița-Nasaud a doua dintre cele mai importante competiții de tenis de masa din Europa. Ioana Singeorzan a participat la WTT Youth Contender Varazdin, Croația și a ajuns pana in sferturile de finala. Mihai Nagy a ajuns in optimile de finala la WTT Youth Contender Otocec din Slovenia. In cadrul competiției din Slovenia, Ioana Singeorzan a urcat pe podiumul WTT Youth Contender, competiția de tenis de masa care a inceput in 30 august și a continuat pana in 5 septembrie. „Au fost doua concursuri bune pentru sportivii Gloriei 2018, avand in vedere…