Doi betivi incearca sa se lase de baut Doi betivi vor sa se lase de baut si nu stiu cum sa faca.Unul dintre ei zice:− Stiu cum sa ne lasam de baut. Fii atent, mai avem o sticla de vin. Tu o ascunzi la spate si eu trebuie sa ghicesc in ce mana este. Daca ghicesc, o bem si pe-asta, daca nu… ne lasam, ce sa mai!Zis si facut.Celalalt ascunde sticla. − Gata.Esti pregatit? Zi-mi!− Pai… e in stanga.− Mai, nu te pripi… Articolul Doi betivi incearca sa se lase de baut apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

