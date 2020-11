Doi bebeluși infectați cu coronavirus sunt internați la o maternitate din Timișoara Doi bebeluși infectați cu coronavirus sunt internați la Maternitatea Bega din Timișoara. Este vorba despre un baiețel care are o luna și o saptamana și o fetița de numai 3 saptamani, aduși la Timișoara de la la alte spitale, prin transfer. Medicii susțin ca niciunul dintre ei nu prezinta simptome, dar au fost testați deoarece […] The post Doi bebeluși infectați cu coronavirus sunt internați la o maternitate din Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

