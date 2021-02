Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 211 reacții adverse, a informat marți Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV, din cele…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna); (570 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri.…

- Rata infectarilor cu COVID-19 din Israel a scazut cu 95,8% in randul persoanelor care au primit ambele doze de vaccin Pfizer, a anuntat, sambata, Ministerul israelian al Sanatatii, transmite Reuters.

- Grupul farmaceutic american Pfizer nu a livrat inca Uniunii Europene o cantitate de aproximativ 10 milioane de vaccinuri COVID-19, pe care trebuia sa le livreze in luna decembrie, ceea ce inseamna ca blocul comunitar nu a primit inca o treime din vaccinurile pe care le astepta de la compania americana,…

- Medicul Adina Alberts anunța ca medicii din Romania au primit sponsorizari de la companiile care produc vaccinuri. Alberts publica și sumele pe care companiile le-au investit in stimularea medicilor din spitalele din țara. "In topul celor mai mari companii farmaceutice din lume, conform…

- O persoana din Elvetia care a fost intre primele din tara vaccinate impotriva Covid-19 cu serul Pfizer/ BioNTech a murit, au anuntat miercuri oficialii cantonului Lucerna fara a explica insa daca decesul este legat de administrarea dozei, scrie Reuters.

- Opt angajați ai unui azil de batrani din Germania au primit supradoza de vaccin anti-Covid. Potrivit Reuters, a fost vorba despre o eroare individuala, iar victimele sunt monitorizate de medici. Deoarece au avut simptomele gripei, patru dintre cei vaccinați au fost transportați la spital, potrivit…

- Femeia a devenit prima persoana din lume care a primit vaccinul Pfizer impotriva COVID-19, in afara unui studiu clinic, dupa ce vaccinul a primit aprobare de urgenta din partea autoritatilor britanice de reglementare in domeniu. Aceasta a fost vaccinata la spitalul local din Coventry, in centrul Angliei,…