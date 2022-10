Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 15 octombrie 2022, un accident rutier s-a produs in Podu Roș. UPDATE: In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13.00 s-a produs un accident rutier in municipiul Iași, in zona stației de autobuz din Podu Ros, direcția spre Nicolina. Șoferul unui autoturism taxi a accidentat un pieton de 50 de ani…

- EROI… Cei doi polițiști din Miroslava, care au salvat de doua ori viața unui arhitect din ieșean, dand cu adevarat o lecție de profesionalism, au fost angajați ai Inspectoratului Județean de Poliției Vaslui. Iulian Gherasim și Emilian Birsanuc au ajuns in județ imediat dupa terminarea școlii de poliție,…

- Un ieșean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a ucis un pieton care traversa neregulamentar. Se pare ca victima, un barbat, in varsta de 58 de ani, din satul Valeni, comuna Țibanești, a murit pe loc in urma accidentului. In plus, anchetatorii au descoperit ca cel care și-a pierdut viața…

- MULT SUCCES… Noutatea grilei de toamna de la Pro TV, serialul „Clanul”, adaptarea producției turcești „Icerde”/„Intrusul”, are in centru povestea a doi frați aflați de o parte și de alta a legii. Actorii Marian Olteanu și Denis Hanganu, protagoniștii serialului, ne-au dat primele detalii de pe platourile…

- NU E VOIE!…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta a doi cetateni din Republica Moldova asupra carora au fost descoperite doua carti de identitate, similare celor emise de autoritatile romane, documente ce s-au dovedit a fi false.…

- PLECARI… Lotul echipei RC Barlad a pierdut doi jucatori. Este vorba despre Șerban Dadacuș și Fabian Bunu, transferați in aceasta vara la Universitatea Cluj, formație la care mai evolueaza alți patru barladeni. Barladul ramane o adevarata pepiniera de jucatori pentru mai toate echipele de rugby din țara.…

- NEATENȚI… Doi copii in varsta de 13 ani au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost victimele unui accident rutier. Incidentul a avut loc vineri seara, la ieșire din Vaslui spre Gura Bustei, iar cei doi baieți se aflau pe biciclete, pe drumul principal. La un moment dat, aceștia au vrut sa…

- COȘMAR… Azi noapte in localitatea Badeana, comuna Tutova, pe DN 24, s-a produs un grav accident de circulație soldat cu doua victime! Doi tineri din comuna Dodești, șoferul de 22 de ani și pasagera sa din dreapta, de 17 ani, care circulau spre ieșirea din Badeana spre Tutova, au intrat in coliziune…