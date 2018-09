Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statele Unite la Bucuresti a transmis ca a luat cunostinta de cazul celor doi baschetbalisti americani injunghiati pe o terasa din Braila si ca urmareste „indeaproape” incidentul.Baschetbalistii americani Darrel Bowie si Joseph McClain, de la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiati,…

- "Este vorba despre doi pacienti, unul de 24 de ani, altul de 26 de ani, victimele unor agresiuni. Cel de 26 de ani are plagi toracice penetrante, cel de 24 de ani multiple plagi penetrante abdominale si toracice. S-a intervenit chirurgical, acum se afla la Terapie Intensiva, echilibrati", a declarat…

