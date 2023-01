Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri ucraineni au fost reținuți, dupa ce au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova. In cadrul procedurilor de documentare a strainilor, aceștia au solicit azil pe teritoriul Republicii Moldova, menționeaza oamenii legii.

- Doi tineri ucraineni care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontiera. Astfel, in rezultatul unui schimb de informații intre autoritațile de frontiera moldo-ucrainene, in seara zilei de 23 ianuarie 2023, polițiștii de frontiera au…

- Resturile unei rachete, provenite din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei, au fost gasite, sambata, de patrula a politiei de frontiera din Republica Moldova, in zona sectorului de frontiera Larga (raionul Briceni). Ministerul de Externe din Republica Moldova anunța ca din cauza bombardamentelor…

- Bucați dintr-o racheta ruseasca lansata sambata asupra Ucrainei au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova de o patrula a poliției de frontiera, informeaza Ministerul de Interne de la Chișinau. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a poliției de frontiera…

- Bucati dintr-o racheta ruseasca lansata sambata asupra Ucrainei au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova de o patrula a politiei de frontiera, informeaza Ministerul de Interne de la Chisinau. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a politiei de frontiera…

- In ultimele trei zile, polițiștii de frontiera au documentat noua persoane care au traversat in mod fraudulos frontiera moldo-ucraineana. In toate cazurile sunt vizați cetațenii Ucrainei, barbați cu varste cuprinse intre 24 și 50 de ani. Șase dintre strainii documentați au fost reținuți in zona de responsabilitate…

- Un fost polițist de frontiera și un membru al unui grup infracțional au fost trimiși pe banca acuzaților, pentru ca au facilitat barbații din Ucraina sa intre ilegal in Republica Moldova, scrie Realitatea.md . Cei doi invinuiți sunt din Briceni și au varste de 27 și 30 de ani. Unul din aceștia era polițist…

- Polițiștii de frontiera au depistat cinci cetațeni ucraineni și un moldovean in timp ce traversau in mod fraudulos frontiera, din Ucraina in Republica Moldova. Cazul a fost inregistrat luni, 19 decembrie.