Procurorii DIICOT Sibiu au dispus trimiterea in judecata a doi inculpați, in stare de arest preventiv, pentru savarșirea infracțiunii de pornografie infantila in forma continuata. „Prin actul de sesizare s-a reținut faptul ca, in perioada septembrie 2021 – iulie 2022, in realizarea aceleiași rezoluții infracționale, unul dintre inculpați, prin intermediul sistemelor informatice, a procurat, deținut […]