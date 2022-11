Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, vineri, dupa ce a fost prins sub un tractor rasturnat intr-o padure, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, scrie Agerpres. Victima este un barbat din Albestii de Arges, care lucra ca muncitor la o exploatare forestiera. De la Detasamentul de Pompieri Campulung…

- Un autoturism a lovit in plin o caruța aflata pe șosea. In urma coliziunii, un copil de 7 ani a decedat, iar alte 5 persoane sunt ranite. ”In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea…

- Un incendiu a izbucnit la una dintre anexele Spitalului Dumbraveni din cauza unui scurt circuit la o mașina de spalat. Pompierii au intervenit prompt și la timp. Nu s-a impus evacuarea pacientilor din spital, iar in urma evenimentului nu au fost inregistrate victime. Un incendiu a izbucnit, joi, intr-o…

- Doi barbati din Neamt au fost salvati la timp de catre pompieri, ei fiind primele victime ale fermentarii mustului din acest sezon. Ambii au fost internati in Spitalul Judetean de urgența din Piatra Neamt. In aces caz, alarma la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ s-a dat ieri, 10 octombrie…

- Barajul de la Rosia Montana este stabil Tánczos Barna. Foto: www.facebook.com/TanczosBarna. Barajul de la Rosia Montana este stabil si, în acest moment, nu avem niciun semnal care sa agraveze situatia existenta, a declarat marti, 4 octombrie, ministrul Mediului, Apelor si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu anunța, sambata, ca scafandrii au inceput cautarile unui barbat ce plecase la pescuit și a disparut in apele Dunarii. “Scafandrii din cadrul ISU Giurgiu efectueaza cautari in apa Dunarii, in zona localitatii Prundu, dupa ce un apel la 112 anunța…

- Un avion de mici dimensiuni, in care se aflau doua persoane, s-a prabușit duminica in Lacul Colibița din județul Bistrița-Nasaud, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența local. Pilotul avionului a decedat dupa zeci de minute in care slavatorii au incercat sa il resusciteze.