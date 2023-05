Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 mai 2023, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați, de 48 și 34 de ani și fața de un minor de 16 ani, toți din municipiul Blaj, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau…

- Doi barbați dintr-o comuna din Alba, reținuți de Poliție, dupa scandal in familie. Ce s-a intamplat Un tanar de 25 de ani a fost reținut de Poliție in urma unui scandal in familie. Acesta ar fi sarit in apararea surorii lui, care era agresata de soț și l-ar fi lovit pe barbat. Polițiștii l-au reținut…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au documentat activitatea infracționala a șase barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 28 de ani, din Targoviște și Ungureni,…

- Este alerta incunde a avut loc un atac cu arma alba, iar autorul este de negasit. Polițiștii cauta un barbat de 40 de ani care ieri și-a ranit o ruda cu o maceta. Cei doi s-au intalnit in trafic și la scurt timp au intrat in conflict.

- Mai mulți tineri s-au revoltat din și au atacat interlopii cu coșurile de gunoi de pe strada.Scandalul a izbucnit din cauza ca membrii ai unui clan din Reghin cer taxe de protecție. Un membru al gruparii interlope a scos o maceta și a atacat ceilalți tineri. Dupa ce imaginile au aparut in spațiul public,…

- Scandal pe o strada din Mihalț: Amenințari, o poarta distrusa și doi barbați reținuți. De la ce a pornit totul Un scandal a avut loc joi, 6 aprilie, pe o strada din Mihalț. Din cate se pare totul a pornit de o cearta intre o persoana cu o o familie din comuna. Imediat situația a escaladat și s-a transformat…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, fața de șase barbați, cu varste cuprinse intre 21 și 48 de ani, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore, fiind banuiți de savarșirea…