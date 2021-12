Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, de 27 de ani, banuit de trafic și consum ilicit de droguri de risc și mare risc. Ieri,17 noiembrie…

- REȚINUȚI PENTRU ȘANTAJ ȘI CAMATA Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vrancea, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, efectueaza cercetari, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de șantaj și camata. Din cercetari a reieșit ca, incepand cu…

- In județul Vrancea, in data de 11 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 756 persoane in izolare la domiciliu; 269 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 20 persoane sunt internate la ATI,…

- Un șofer din Focșani, care iși caștiga existența ca taximetrist, a fost trimis in judecata pentru vatamare corporala din culpa, in urma unui accident rutier in care a fost implicat in urma cu aproape doi ani. Barbatul se afla la volanul taxiului la data respectiva, 20 decembrie 2019, indreptandu-se…

- In județul Vrancea, in data de 25 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 814 persoane in carantina la domiciliu; 427 persoane in izolare la domiciliu; 130 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 14 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 11 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 839 persoane in carantina la domiciliu; 170 persoane in izolare la domiciliu; 74 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…