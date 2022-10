Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 02 octombrie 2022 (a 19-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului va binecuvanta lucrarile realizate la biserica Parohiei Ortodoxe Negrești Oaș II, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare. Liturghisește și predica. Duminica, 02 octombrie 2022, Preasfințitul…

- In aceasta dimineața din nou au fost accidente in județul nostru. Un accident grav a avut loc in Hideaga. Un barbat de 26 de ani, din Baia Mare, a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea si s-a izbit de un cap de pod, apoi s-a rostogolit, aterizand in santul de pe marginea drumului. […]…

- Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș a fost solicitat in zona Rozavlea, prin 112, pentru intervenția in cazul unui barbat in varsta de 79 ani cu multiple traumatisme, cu o stare generala de sanatate precara. Barbatul se afla intr-o zona fara acces auto, iar drumul pana la locuința este impracticabil…

- Marti, 13 septembrie, in jurul orei 13.00, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Unirii din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 55 de ani din Baia Sprie a intrat in coliziune fața spate cu un autoturism…

- Zi incarcata pentru salvamontiștii maramureșeni. Dupa ce au intervenit in nefericitul incident cu barbatul din Vișeu de Sus care a decedat dupa ce a cazut dintr-un copac, aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui tanar de pe munte. Ajunși la intervenție, in zona localitații Repedea,…

- Acțiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș in zona Dealul Florilor, in urma unui apel venit prin 112. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil a fost ințepata de o albina, zona intepaturii inflamandu-se iar persoana ințepata prezentand o stare generala precara. „Salvatorii…

- De o acțiune contracronometru au avut parte in aceasta dupa-amiaza salvamontistii maramureseni. Ei au fost solicitati prin 112 pentru salvarea unei persoane in stare de inconștiența care are și convulsii, persoana aflata in zona Lacul Albastru, Baia Sprie, jud Maramureș. Doua echipe de salvatori montani…