- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau au prins in flagrant delict mai multe persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Peste 1 kilogram de cocaina a fost indisponibilizat de politisti.La data de 24 iulie a.c., politistii Serviciului de Combatere…

- Doi tineri din Vaslui, prinși in flagrant in timp ce vindeau pastile de ecstasy, au fost reținuți de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Iași, impreuna cu procurorii DIICOT din Vaslui, anunța MEDIAFAX.Cei doi tineri, de 19, respectiv 20 de ani, au fost prinși in flagrant…

- Doi barbați care vindeau, in Timișoara, amfetamina și cannabis, au fost prinși in flagrant și reținuți de polițiști. Instanța a decis arestarea preventiva a celor doi, anunța MEDIAFAX.Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii DIICOT din Oradea, au prins in flagrant delict doi barbati, de 49 si 28 de ani, in timp ce incercau sa vanda 200 de grame de amfetamina si 200 de pastile de ecstasy, anunța IGPR. Totodata, in urma efectuarii a doua percheziții…

- Doi barbați prinși in flagrant cand vindeau doua kilograme de cannabis in Arad au fost arestați, acuzați de trafic de droguri de risc, scriu jurnaliștii de la Mediafax. Cei doi barbați au varste cuprinse intre 20 și 40 de ani și aveau asupra lor doua kilograme de cannabis, pentru vanzare. Polițiștii…

- Doi barbați prinși in flagrant cand vindeau doua kilograme de cannabis in Arad au fost arestați, acuzați de trafic de droguri de risc, anunța, joi, Poliția Romana, potrivit Mediafax.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii DIICOT Arad, au…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, au prins in flagrant delict trei barbați in timp ce comercializau cannabis. Doi dintre aceștia au fost arestați preventiv. In urma investigațiilor efectuate, la data de 16 iunie a.c.,…

- Ieri, 18 mai, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, au efectuat doua percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri de risc. Astfel, de la doua locuințe, aparținand unui barbat, de 33 de ani, din…