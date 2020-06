Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea, au prins in flagrant delict doi barbati, de 49 si 28 de ani, in timp ce incercau sa vanda 200 de grame de amfetamina si 200 de pastile de ecstasy, anunța IGPR, potrivit Mediafax.Totodata, in…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea, au facut o captura de peste 500 de grame de amfetamina și peste 1.400 de pastile de ecstasy.

- Rețea de traficanți de droguri, destructurata de DIICOT, iar doi barbați din Calarași au fost arestați preventiv. Potrivit anchetatorilor, indivizii ar fi achizitionat saptamanal din municipiul Bucuresti droguri de mare risc pe care le vindeau la sume uriașe in Calarași.Politistii specializati in combatereacriminalitatii…

- Ieri, 18 mai, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, au efectuat doua percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri de risc. Astfel, de la doua locuințe, aparținand unui barbat, de 33 de ani, din…

- Percheziții de amploare in locuințele mai multor tineri din Timișoara, care au spart in urma cu cateva zile un magazin de unelte. Indivizii au fost prinși chiar in momentul in care voiau sa vanda obiectele furate.10.000 de euro ar fi obținut cei trei barbați din Timișoara daca ar fi reușit sa vanda…

- Azi noapte, la ora 01.30, un barbat a sesizat politia prin SNUAU 112 despre faptul ca trei persoane forțeaza sistemul de inchidere al unui garaj situat pe strada Dragoș Voda din Baia Mare. La fața locului a ajuns de urgenta patrula de ordine si siguranța publica, care a observat doua persoane ce incercau…

- Procurorii DIICOT Oradea au decis retinerea pentru 24 de ore a unui barbat care ulterior a fost arestat preventiv pentru 15 zile de Tribunalul Bihor sub acuzatia de trafic de persoane, dupa ce a fost in prins in timp ce incerca sa vanda o tanara pentru practicarea...