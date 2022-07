Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unor indivizi, la Timișoara. Ei au fost prinși de polițiștii locali dupa ce au furat un capac de canal pe care l-au vandut apoi la fier vechi. Oamenii legii i-au predat polițiștilor de la Secția 1 pentru continuarea cercetarilor.

- Calul unui barbat din Enciu a fost furat dintr-un țarc imprejmuit cu un gard electric in urma cu doua zile. A fost gasit dupa ce hoțul a vandut calul mai departe. Animalul valoreaza 20.000 de lei. Un tanar de 23 de ani din Lechința a furat calul și l-a vandut mai departe. Așa au aflat polițiștii cine…

- Doi barbați, prinși beți la volan, de catre polițiștii din Alba: Cea mai mare alcoolemie, 0,72 mg/l Doi barbați, prinși beți la volan, de catre polițiștii din Alba: Cea mai mare alcoolemie, 0,72 mg/l La data de 17 iulie 2022, in jurul orei 08,00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat…

- La data de 09 iulie a.c., politistii Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza orasului Podu Iloaiei, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii furt calificat. Cele 4 persoane banuite de comiterea faptei au fost retinute…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au oprit pentru control un autoturism condus un autoturism de 60 de ani, din comuna Raciu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce. Totodata, polițiștii din cadrul…

- La data de 07 iunie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au desfașurat o acțiune pe raza comunelor Nereju și Naruja, pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor ilegale asociate din exploatarea, detinerea si transportul de…

- La data de 8 iunie a.c., in jurul orei 10.30, polițiștii Secției de poliție rurala Valea Doftanei au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul ca i-au fost sustrase mai multe bunuri din locuința de vacanța, situata in comuna Telega. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Un transport de lemne a fost oprit in 7 mai, in jurul orei 15.30, de polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin și cei ai Secției 8 Poliție Rurala Huedin. In urma controlului au fost depistate cantitați de lemne in plus.Polițiștii au oprit in trafic pentru control, pe DN1 E60, in localitatea Huedin,…