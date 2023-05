Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au incercat sa intre vineri in Palatul Parlamentului cu doua cutite de tip briceag si un box metalic, ambii fiind dusi la Sectia 17 Politie. Potrivit unor oficiali ai Politiei, cei doi barbati au fost depistati de lucratorii Serviciului de Protectie si Paza la una dintre intrarile in Parlament.…

- Doi revoluționari au vrut sa intre cu arme albe in Parlament. Ofițerii SPP au gasit asupra lor un box și doua cuțite de tip briceag. Ei intenționau sa participe la un eveniment al revoluționarilor.

- "La intrarea C2 in Palatul Parlamentului lucratorii din cadrul SPP au gasit la o consiliera din cadrul AUR 5 capete de glont pe care spune ca le-a luat de la o tragere"Cartușele au fost confiscate și accesul a fost blocat in cladire pentru o perioada.La nivelul Parlamentului s-a propus ca in urma incidentului…

- Doi barbați din Cluj sunt cercetați pentru inșelaciune, dupa ce ar fi incercat sa vanda mai multe apartamente pe care nu le dețineau, de fapt, in acte. In nici 4 luni, cei doi au incercat sa induca in eroare 19 persoane, iar intr-unul dintre cazuri, ar fi luat chiar și avans de 15.000 de euro, scrie…

- Șapte barbați au fost arestați preventiv joi de Judecatoria Baia de Arama, județul Mehedinți, fiind acuzați de talharie calificata și lipsire de libertate. Aceștia ar fi oprit in trafic o mașina in care se aflau trei barbați carora le-ar fi furat telefoan

- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa intre vineri in cladirea principala a Ministerului rus al Apararii din centrul Moscovei, dar a fost retinut de agenti de securitate, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS, relateaza Agerpres."Barbatul, aflat intr-o stare neadecvata si care…

- Doi șoferi au fost prinși la volan sub influența substanțelor psihoactive de catre polițiștii reșițeni, pe aceeași strada, ieri. Astfel, ieri, la ora 12:58, polițiștii rutieri de la Poliția Municipiului Reșița au oprit pentru control, pe strada Timișoarei-Triaj, un autoturism condus de un tanar de 21…