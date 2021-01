Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne le solicita romanilor sa nu foloseasca petarde de Anul Nou deoarece zgomotul lor sperie animalele domestice, in special cainii. Pentru unii este o simpla distracție, pentru animale este un coșmar, avertizeaza reprezentanții ministerului. Și asociațiile de protecție a animalelor…

- Nu mai este mult și anul 2020 ramane in urma, intreaga planeta pașind catre 2021, pe care cu toții il vedem ca pe un nou inceput, dupa un an care a fost dominat de pandemia de coronavirus.

- Pana pe data de 11 ianuarie, Ungaria va menține restricțiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdicția de circulație pe timp de noapte care va ramane in vigoare și in noaptea de Revelion. Ungaria prelungește restricțiile Interdictia de circulatie pe timpul nopții, instituita…

- O noua tragedie pe o secție de ATI a avut loc intr-un spital din India. Un incendiu puternic a ucis cinci pacienți internați in stare grava, iar alți 28 de bolnavi au fost raniți in urma deflagrației.

- In urma impactului, o femeie și un copil au fost raniți. De asemenea, și o pasagera din autoturismul care a provocat accidentul a fost ranita. Oamenii legii au inceput cercetarile la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Citește și:Tragedie in Oradea! Un asistent…

- Romanii nu vor putea participa la petreceri de Revelion, la finalul acestui an. Aceste evenimente intra in categoria evenimentelor private, iar acestea sunt interzise din cauza pandemiei. Explicațiile au fost oferite duminica, de premierul Ludovic Orban, care a argumentat ca, in cadrul evenimentelor…

- Accident violent in satul Badragii Vechi din raionul Edineț. Doi barbați au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau a derapat de pe șosea și s-a izbit intr-un stalp de electricitate.Nefericitul incident a avut loc in seara zilei de ieri.