Doi barbati discuta

- V. Dancila:"Romania este pregatita sa-si asume presedintia Consiliului UE" Întrevederea premierului Viorica Dancila cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: gov.ro. Reporter: Doamna prim-ministru Viorica Dancila, ati avut la Bruxelles o agenda încarcata…

- Laurențiu Reghecampf cantarește cu 15 kilograme mai puțin și se simte foarte bine. Antrenorul de fotbal a declarat ca nu a ținut nici o dieta, insa face foarte mult sport, a ajuns sa stea in sala de forța aproximativ doua ore. Bineințeles, și probelemele din ultima perioada, respectiv moartea tatalui…

- Daca ne uitam la statistici, doar pe plajele din Mamaia se pierd aproximativ 50 de copii pe zi. Odata gasiti de cineva ei sunt in general dusi la postul salvamarilor. Copiii care se pierdeau pe plaja in anii "90 aveau Radio Vacanta apoi au urmat bratarile de vacanta dar acum exista costumele de baie…

- Cu toții știm cat de important este sa avem electrocasnice eficiente și de incredere in casa noastra. Cu toții ne dorim ca acestea sa funcționeze perfect pentru o lunga perioada de timp. Bineințeles, daca aceste produse sunt de calitate, ne așteptam, in mod firesc și pe deplin justificat, ca acestea…

- Un accident banal s-a incheiat cu scandal, poliție și catușe. S-a intamplat marți, 1 mai, in jurul orei 17, in Cluj-Napoca, pe strada Iasomiei. Un șofer de 46 de ani din Cluj a lovit o mașina parcata, care a ricoșat in alt autoturism parcat, in timp ce șoferul a ajuns pe contrasens, unde a lovit …

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges selectioneaza tineri in vederea participarii la concursul de admitere in institutiile de invatamant, astfel: – in perioada 25.04.2018 – 25.05.2018 pentru ofiteri – Facultatea de Pompieri și pentru candidații școlarizați…

- Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Alba, in urma controalelor facute saptamana trecuta, SC ALB Prestari Servicii SRL Cugir, firma din domeniul silviculturii, a fost amendata cu 100.000 de lei pentru ca 15 persoane au muncit fara forme legale de angajare.…

- Trei romani, originari din judetul Ialomita au fost ridicati de carabinierii italieni, fiind acuzati de furtul a mai multe ceasuri de lux. Cei trei, persoane de etnie roma, doi barbati si o femeie, actionau in regiunea Lazio. Cautau barbati cu ceasuri scumpe, pe care femeia ii oprea pe strada si incepea…