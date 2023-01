Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto sunt atenționați in legatura cu un transport agabaritic care astazi va traversa pa Autostrada A1 județele Arad, Timiș și Hunedoara. „Astazi, 6 ianuarie, incepand cu ora 15, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul: PTF Nadlac II – A1 – Holdea – Veștem – Ganeasa – A1 – DNCB…

- Polițiștii carașeni au acționat in prima zi de Craciun pentru siguranța circulației pe drumurile publice. Mai mulți petrecareți din Banatul Montan nu au ținut cont de lege și s-au urcat la volan fie dupa ce au baut prea mult alcool, fie dupa ce au consumat substanțe intrezise. Ieri-noapte, la ora 2.31,…

- Ordine de protectie provizorii, emise pe numele a doi barbati din Baia Mare care si-au lovit fostele concubine Aseara, 17 decembrie, polițiștii baimareni au emis doua ordine de protecție provizorie pe numele a doi barbați care și-au amenințat respectiv agresat fizic fostele concubine. In fapt, la ora…

- In anul 2023, Fundația Comunitara Timișoara va finanța din fondul RO Bike Valley ediția 2022-2023 nu mai puțin de 21 de proiecte care promoveaza mersul pe bicicleta și educația rutiera. Proiectele din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin au fost deja selectate și vor primi finanțari nerambursabile…

- Șase caini de rasa au murit otraviți la o stana din județul Arad. Duminica dupa-amiaza, polițiștii din Șiria au fost sesizați despre prezența a 6 caini din rasa Kangal, decedați langa o stana din localitatea Galșa. „Aceeași persoana a sesizat faptul ca alți doi caini, din aceeași rasa, ai caror proprietar…

- Politistii de imigrari din Arad au desfasurat o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru noua straini aflati in custodie publica. La iesirea din tara, pe numele acestora a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania, pentru o perioada de 5 ani, potrivit news.ro.…

- Un tanar de 29 de ani aflat pe motocicleta a murit marți dupa-amiaza intr-un accident produs pe un drum județean din Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc pe DJ 682, in localitatea Zadareni. In accident au fost implicate o motopompa pentru beton, condusa de un barbat de 48 de ani din Tarnova,…