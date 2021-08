Stiri pe aceeasi tema

- In urma investigațiilor efectuate, marți, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au identificat doi barbați, de 28 și 30 de ani, banuiți de furt in forma continuata dintr-o societate comerciala. In fapt, in perioada mai – iunie 2021, un angajat al societații și o persoana necunoscuta au sustras in mod…

- Trei barbati retinuti de politisti dupa sustragerea unui autovehicul.In cursul zilei de ieri, 1 august, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar au retinut pentru 24 de ore trei barbati, cu varste cuprinse intre 16 si 30 de ani, banuiti de savarsirea faptei, informeaza IPJ Constanta.Astfel, la…

- In ziua de 30 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, și au reținut doi barbați, de 23, respectiv 47 de ani, din comuna I.L.Caragiale, județul Dambovița. Din cercetari s-a…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in comuna Dumesti, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Din investigatiile…

- Politisti din cadrul Secției 2 Craiova au retinut, ieri, pentru 24 de ore 2 tineri de 25 si 17 ani, din municipiu, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata. Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca tinerii, in perioada 10-13 iunie ar fi sustras din doua…

- Polițiștii din cadrul Secției 8 de Poliție Rurala Lapușata au reținut la data de 11 iunie a.c., sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, doi barbați din comunele Ladești și Cernișoara, cercetați pentru mai multe fapte de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au efectuat, joi, 10 iunie, trei percheziții, in localitatea Apahida, la locuințele unor barbați, cu varste cuprinse intre 32 și 46 de ani, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- Doi barbați sunt banuiți ca au furat din mai multe biserici bani, vin liturgic și o cruce. Furturile au avut loc timp de trei zile in zona Caransebeș. Potrivit IPJ Caraș-Severin, doi barbați de 23 și 29 de ani sunt banuiți de comiterea mai multor furturi și tentative de furt din unitați de cult din…