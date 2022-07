Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile sub acuzatia de contrabanda cu tigari in dosarul in care politistii si procurorii prahoveni au facut, sambata, 14 perchezitii domiciliare in Prahova si Dambovita. In urma descinderilor au fost ridicate peste 300.000 de tigari si sume mari de…

- Doi barbați din Alba, dați in urmarire pentru trafic de migranți, prinși de Poliție. Au mandate de arestare emise in Franța Doi barbați, cautați de autoritațile din Franța pentru trafic de migranți, au fost depistați de polițiștii din Alba. Au mandate europene de arestare. Potrivit IPJ Alba, vineri,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpați. Unul dintre barbați, A.A.C.L., este acuzat de savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, in timp ce pentru al doilea, Y.Y., lista acuzațiilor…

- Vineri, 6 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat in municipiul Baia Mare o femeie de 27 de ani din Sarasau pe numele careia autoritațile din Austria au emis mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. Femeia a fost prezentata la Parchetul…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, el fiind prins cand transporta 12 barbati din Egipt si Siria, care intrasera ilegal in tara din Bulgaria si care doreau sa ajunga in acelasi mod in vestul Europei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Un cetatean roman este cercetat in stare de arestat preventiv pentru trafic de migranti. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au depistat un cetatean roman care transporta, intr un microbuz, doisprezece cetateni straini, care au trecut ilegal frontiera din Bulgaria.…

- ″In data de 19 aprilie, la ora 20:38, cu ocazia distribuirii tratamentului psihotrop, un detinut custodiat de Penitenciarul Oradea, arestat preventiv pentru infractiunea de trafic cu minori, a fost gasit spanzurat cu un material textil legat de gratia geamului camerei, de catre supraveghetorul sectiei…

- Trei barbati au fost arestati preventiv, dupa ce s-au batut si s-au atacat cu un topor si un cutit, fiind acuzati de comiterea infractiunilor de violenta in familie, violare de domiciliu, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, informeaza, vineri, IPJ Dambovita. Fii…