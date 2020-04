Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanțierul de 53 de ani, care a murit, marți, fiind primul cadru medical decedat din cauza coronavirusului, locuia singur, iar liderul de sindicat de la Ambulanța Suceava, Daniel Feher, crede ca acesta se temea sa intre in spital, pentru ca acolo „e dezastru”, motiv pentru care a ramas acasa,…

- Inca patru suceveni au murit din cauza coronavirusului. Este vorba de trei barbați și o femeie cu varste intre 50 și 83 de ani. Doi dintre suceveni au decedat acasa iar ceilalți doi la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. De menționat ca unuia dintre cei trei barbați i-au…

- Stuart și Adrian Baker, un cuplu casatorit de 51 de ani, au murit recent din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19. Cei doi au decedat aproape in același timp, diferența fiind de doar 6 minute. Cei doi soți erau in perfecta stare de sanatate in urma cu cateva saptamani, dupa cum spune fiul lor, Buddy…

- A cerut sa fie dus la spital, dar medicii din Suceava „i-au spus sa se trateze acasa, ca e o simpla raceala”. Dupa mai multe zile cu febra 40, politicianul a ajuns in stare critica. Nu s-a mai putut face nimic pentru el.

- Deputatul USR Iulian Bulai povesteste ca un coleg de partid din Suceava a murit de coronavirus, dupa ce a stat acasa o saptamana, cu febra 40 si cu stare din ce in ce mai grava. Barbatului i s-a spus sa se trateze acasa ca are o simpla raceala. Abia dupa ce conducerea unitatii a fost preluata de catre…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. In Romania, statisticile aratai ca mor in medie 650 de perosoane intr-o zi. Acum, autoritatile fac publice doar decesele de Covid 19, uitand si de cazurile mortale de gripa, care contribuiau cu peste 200 de decese la statistica in fiecare an. In Italia, numarul deceselor…

- Oamenii descriu situația de la Spitalul Județean din Suceava ca fiind un adevarat Iad pe Pamant. Acolo, zeci de cadre medicale au fost depistate cu noul coronavirus, ca urmare a lipsei de echipament de protecție și a unor decizii din partea conducerii care ridica multe semne de intrebare și de confuzie.

- Doi barbati au murit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce o masina s-a rasturnat pe raza satului Clit, in comuna Arbore. Accidentul a avut loc in jurul orei 00:00. Potrivit ISU Suceava, un autoturism a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat. In urma accidentului au rezultat trei victime.…