Autoritațile din Slovacia au pus sub acuzare doi barbați pentru tradare, pentru ca ar fi spionat in favoarea Rusiei. Anunțul vine la o zi dupa ce trei diplomați ruși de la Ambasada rusa din Bratislava au fost expulzați din același motiv. Potrivit Reuters, care il citeaza pe șeful Poliției slovace, un fost prorector la o […] The post Doi barbați din Slovacia sunt acuzați de spionaj in favoarea Rusiei. Cu o zi inainte, 3 diplomați ruși au fost expulzați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .