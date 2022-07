Doi bărbați din Sebeș au fost înselați de un tânăr din Dolj. Acesta e cercetat pentru înșelăciune și fals sub semnătură privată La data de 29 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au identificat un tanar 21 de ani, din comuna Goiești, județul Dolj, care este banuit de savarșirea unor fapte de inșelaciune și fals sub semnatura privata. Se pare ca, la data de 17 noiembrie 2021, pretinzand ca este angajat al unei companii de telefonie mobila, ar fi contactat un barbat din Sebeș, iar sub pretextul ca dorește sa il ajute in legatura cu un contract incheiat la societatea pe care o reprezinta, i-ar fi obținut datele de identitate, iar ulterior ar fi incheiat, telefonic, un nou contract, in numele acestuia… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

