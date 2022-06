Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala au facut marți percheziții domiciliare in București și Ilfov, intr-un dosar de șantaj. Doi barbați au fost reținuți, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Peste 200 de polițiști au fost zilnic in teren pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente negative. In aceste zile, in tot județul Timiș s-a acționat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, cu precadere…

- O femeie din localitatea Scheia, judetul Suceava, a chemat Politia, dupa ce fostul concubin a intrat fara drept in curtea locuintei sale, alaturi de mai multi barbati. Atacatorii au distrus doua geamuri si i-au adresat proprietarei amenintari cu acte de violenta. Politistii i-au propus femeii eliberarea…

- Doi barbați de 27 și respectiv 29 de ani, originari din Chișinau și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii capitalei in sectoarele Buiucani și Rișcani, in timp ce cautau in tufișuri substanțe narcotice.

- Vineri, 20 mai 2022, polițiștii din Sebeș, cu sprijinul polițiștilor Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au depistat și reținut doi barbați, de 30 și 31 de ani. Primul este din comuna Șugag, iar cel de-al doilea din…

- Trei persoane au fost retinute dupa un scandal izbucnit intre mai multi romi, in apropierea unor terase din zona ultracentrala a Timisoarei. Politistii fac cercetari pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

- Cei cinci au fost retinuti, in urma a 7 perchezitii domiciliare desfasurate de politistii din Mures, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru furt calificat. In cursul zilei de marți, 12 aprilie 2022, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.2 Band au efectuat 7 perchezitii domiciliare…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii specializati in combaterea delictelor silvice, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au retinut 5 barbati cu varste cuprinse intre 24 si 61 de ani, toti din Nehoiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de taiere ilegala si furt de arbori.