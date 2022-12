Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Mizil, judetul Prahova, au fost treziti de mascati, joi dimineata, dupa ce au aratat pe TikTok ca au arme in speranta ca vor primi inimioare.Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Poliția orașului Mizil au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara in orașul…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal pentru uzurpare de calitati oficiale, dupa ce pe TikTok a fost postata o filmare in care se vede un barbat purtand un pulover cu insemnele Politiei, care se afla la o petrecere si caruia ii canta, la masa, cativa interpreti de manele. Politia precizeaza…

- Incidentele in care sunt implicați polițiști sunt tot mai dese la Giurgiu. Și nu este vorba despre incidente in care Poliția sa iși arate profesionalismul, ci despre tot mai dese ocazii in care polițiștii sunt motiv de ”bașcalie”. A trecut ceva mai mult de o luna de cand semnalam un incident in care…

- Politistii de frontiera au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, patru cetațeni sirieni care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunși in trei autocamioane. Aceștia, șoferii și mijloacele de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii…