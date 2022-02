Doi bărbaţi din judeţul Călăraşi au fost reţinuţi sub acuzaţia de contrabandă, parfumuri, bijuterii şi haine, vândute 'pe caiet' Doi barbati din judetul Calarasi au fost retinuti sub acuzatia de contrabanda, dupa ce politistii au gasit, in autoturismul in care se aflau, dar si la locuintele lor, sute de parfumuri, peste un kilogram de bijuterii din aur si argint si articole vestimentare pe care cei doi le vindeau unor clienti, „pe caiet”. Cei doi aveau inclusiv cataloage de prezentare pentru bijuteriile pe care introduceau in tara si le vindeau ilegal. Barbatii, cu varste de 35 si 41 de ani, din judetul Calarasi, au fost prinsi in flagrant, joi, in zona punctului vamal din Giurgiu, transportand cu un autoturism… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din judetul Calarasi au fost retinuti sub acuzatia de contrabanda, dupa ce politistii au gasit, in autoturismul in care se aflau, dar si la locuintele lor, sute de parfumuri, peste un kilogram de bijuterii din aur si argint si articole vestimentare pe care cei doi le vindeau unor clienti,…

- Muncitorul vietnamez a reclamat la Poliție ca a fost agresat și sechestrat de un grup de barbați din țara asiatica din cauza unei datorii pe care acesta nu ar fi achitat-o. Poliția Capitalei anunța ca șase cetațeni din Vietnam au fost reținuți in acest caz. Polițiștii au facut, joi, 16 decembrie, percheziții…

- Trei barbati din Calarasi au fost retinuti dupa ce au profanat sase morminte in judetul Cluj. Barbatii urmareau inmormantarile pe Facebook pentru a identifica potentiale victime, apoi dezgropau sicriele si furau tot ce era de valoare, bani si bijuterii. Suspectii au fost prinsi pe Autostrada Sebes –…

- Astfel, potrivit Grupului de Comunicare Strategica 9GCS), la nivel național mai sunt libere 494 de paturi ATI pentru pacienții COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-CoV-2.In data de 6 decembrie 2021, conform datelor…

- In cursul zilei de vineri, 3 decembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Suceava au pus in executare pe raza judetului Bistrița-Nasaud, in municipiul Bistrița și comuna Dumitra, trei mandate de percheziție domiciliara in cadrul unei acțiuni pe linia…

- Afacerile dubioase ale unei argesence care vindea online, sub siglele unor marci celebre, haine si parfumuri contrafacute, dar si bijuterii aduse ilegal in tara au intrat in atentia politistilor argeseni la inceputul lunii decembrie. Sapte perchezitii au urmat dupa ce "intreprinzatoarea" a fost prinsa…

- Șase barbați au fost reținuți de oamenii legii, urmare a 20 de percheziții (inclusiv la Piața Centrala, unde au fost ridicate și 3 automobile de lux). Barbatii au fost retinuti pentru mai multe activitați ilicite, inclusiv contrabanda cu 600.000 țigarete și 4.

- Peste 3.000 de noi cazuri de Covid și 233 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost inregistrate 1.742.304 cazuri de infectare cu noul coronavirus,…