- 1. Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritoriala județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul in municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax

- Comunicat. In data de 11.04.2023, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului al Direcției Generale Poliția Locala Arad, au constatat și sancționat 3 situații de... The post Amenzi pentru abandonarea unor țigle pe domeniul public și pentru incendierea unor deșeuri appeared first on Special…

- Doi barbați de 25 și 30 de ani din Chișinau sunt cercetați penal pentru trafic de droguri, etnobotanice sau analogii acestora. Potrivit poliției, aceștia comercializau substanțele interzise prin contact direct cu consumatorii. Drogurile ridicate, pe piața neagra au fost estimate la circa 500.000 de…

- Spatiul public, eliberat de constructiile edificate ilegal Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala Politia Locala, continua actiunea de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor ilegale realizate pe domeniul public privat al municipiului Constanta.Astfel, in data de 05.04.2023…

- Ofițerii Direcției investigații „Nord”a INI, in comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Balți, sub conducerea procurorilor PCCOCS, oficiul Nord, au efectuat la 27 martie 2023, percheziții la trei barbați cu virsta cuprinsa intre 32 și 40 de ani, locuitori ai municipiului Balți, suspectați de punerea…

- Un barbat de 42 de ani, din Chișinau, a fost șantajat de doi membri ai organizației criminale conduse de hoțul in lege „Machena”. Suspecții ar fi estorcat de la victima, care revenise de la munca din strainattae, peste 1500 euro.

- Lucratori din cadrul Poliției orașului Boldești-Scaeni au pus in executare trei mandate de percheziție la domiciliile a trei barbați din orașul Boldești-Scaeni, banuiți de savarșirea infracțiunilor de taiere fara drept și furt de arbori. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au descins la domiciliile a doi barbați, in varsta de 48 și 57 de ani, din Targoviște și Lucieni. Cei doi au fost conduși la sediul poliției, pentru audieri.…