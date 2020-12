Doi bărbați din Gurghiu, plasați sub control judiciar pentru acte de violență La data de 4 decembrie a.c., polițiștii din Reghin au fost sesizați ca doua persoane de sex masculin au exercitat acte de violența asupra unui barbat, de 47 de ani. Polițiștii de investigații criminale din Reghin s-au deplasat la fața locului, identificand persoanele banuite de comiterea faptei ca fiind doi barbați, de 19 și 39 de ani, din Gurghiu. Astazi, 7 decembrie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți baieți cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani ar fi fost violați de catre trei barbați. Poliția Capitalei anunța ca a facut patru percheziții in acest caz, trei suspecți au fost duși la Poliție, iar doi au fost reținuți. Polițiștii au facut investigații in perioada iulie-noiembrie 2020, in…

- Ieri, 10 noiembrie, ora 14.00, politistii din Targu Lapuș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Liviu Rebreanu din oras. La volanul acestuia a fost identificat un barbat de 39 de ani din Baiuț. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.96 mg/l alcool pur in aerul…

- Politistii din Mureș au retinut, pentru 24 de ore, doi barbați banuiți de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor si braconaj cinegetic. O arma neletala supusa autorizarii, elemente de muniție, o arbaleta, doua sulițe, mai multe de trofee de vanat, precum și un autovehicul de teren au fost…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin au reținut pentru 24 de ore, un barbat, din județul Mureș, cercetat pentru savarșirea de infracțiuni rutiere. Ieri,1 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin s-au sesizat din oficiu, ca pe DJ 153 C, in afara localitații Gurghiu,…

- In cursul noptii trecute, politistii rutieri din Reghin s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe DJ 153 C, in afara localitatii Gurghiu si in afara partii carosabile se afla un autoturism rasturnat. La fata locului, politistii au mai stabilit ca placutele cu numerele de inmatriculare de la…

- Vineri, 16 octombrie, ora 23.29, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a provocat scandal, amenințandu-și sotia și fiica vitrega minora cu acte de violenta. La fata locului politistii au constatat faptul ca un barbat de 28 de ani din…

- Politistii din Mureș au retinut, pentru 24 de ore, doi barbați banuiți de uz de arma fara drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor si braconaj. In urma celor patru perchezitii domiciliare efectuate saptamana trecuta, au fost ridicate 5 arme letale de vanatoare, peste 160 de elemente de muniție,…

- In seara de joi, 24 septembrie, la ora 19.42, politistii au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare despre faptul ca este implicata intr-un scandal. La fața locului politistii au identificat apelanta, o femeie de 35 de ani, care a relatat faptul ca a avut un scandal cu soțul sau si faptul ca […]…