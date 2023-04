Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati sunt cercetati de politistii din Cluj intr-un dosar de inselaciune, fiind suspectati ca au incercat sa convinga 19 persoane sa cumpere apartamente pe care, in realitate, nu le puteau vinde. Ei au folosit nume false si calitati mincinoase. Alte doua persoane au fost induse in eroare si au…

- ”Țeparul” Traian Onuc și Pavel Jașcau sunt cercetați pentru alte inșelaciuni cu apartamente inexistente in blocurile pe care Onuc le-a ridicat fara autorizație. In data de 20 aprilie a.c., in urma activitaților de cercetare efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- Nu mai puțin de 6 persoane din Viișoara se regasesc intr-un dosar penal care vizeaza infracțiunea de fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale in scopul adoptiei copilului. Mai pe scurt, respectivii…

- Șoferi prinși bauți la volan, la Ocna Mureș și Alba Iulia. Doi barbați din Cluj și Vrancea, cercetați de polițiști Doi șoferi din județele Cluj și Vrancea sunt cercetați de polițiștii din Alba dupa ce au fost prinși in timp ce conducea autoturisme, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit…

- PERCHEZIȚII in Alba Iulia și Lopadea Noua, la persoane banuite de furtul unor catalizatoare: Trei barbați sunt cercetați de polițiști Mai multe PERCHEZIȚII au avut loc in Alba Iulia și Lopadea Noua, persoane banuite de furtul unor catalizatoare. Trei barbați sunt cercetați de polițiști. Polițiștii Biroului…

- Un barbat a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a intrat cu BMW -ul in doua persoane din Apahida, cu intentia de a le omori. Una dintre victime a ajuns in stare grava la spital. Suspectul a intrat cu mașina de doua ori in doua persoane, un barbat și o femeie, cu intenția […] The post Tentativa de…

- Polițiștii din Gherla s-au sesizat din oficiu intr-un caz de incalcare a legii pe lacul Țaga Mare, potrivit IPJ Cluj. Trei barbați, cu varste cuprinse intre 45 și 56 de ani, din comunele Țaga, Catina și Geaca sunt cercetați intr-un dosar pentru utilizare de plasa monofilament. Un proprietar din zona…

- „La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 56 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, despre faptul ca in timp ce efectua masuratori topogr