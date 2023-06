Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost reținut de procurori, fiind acuzat de trafic de droguri. Acesta ar fi cultivat canabis in doua hale din Capitala. Potrivit unui comunicat al IGPR, banuitul ar fi infiintat și intreținut, in doua hale, situate in București, o cultura indoor de canabis, in scopul recoltarii și comercializarii…

- Vasile Dincu a explicat imaginele publicate de Gandul.info cu el, cu fostul adjunct al SRI Florian Coldea, deputatul PSD Radu Popa si senatorul AUR Claudiu Tarziu, sambata la un restaurant libanez din Capitala. El a lasat sa se inteleaga ca a fost o intamplare ca si acele persoane se aflau la restaurantul…

- Doi barbați au fost reținuți pentru trafic de influența, dupa ce i-ar fi promis unui om de afaceri din Capitala ca il vor ajuta sa-și redeschida firma inchisa de ANPC. I-au cerut, in schimb, zeci de mii de euro mita, dar și 10% din acțiunile societații comerciale. Miercuri, procurorii DNA l-au prins…

- Magistrații craioveni au admis solicitarea procurorilor DIICOT de a aresta preventiv doua persoane, in urma mai multor percheziții domiciliare ce au avut loc in Ramnicu Valcea privind traficul de droguri.

- Trei timișeni au furat un seif din București și au fost prinși la Giurgiu. Ei au crezut ca dau lovitura, dar au furat un seif gol. Trei barbati de 36, 40 si 41 de ani, din judetul Timis, care au sustras seiful dintr-un magazin din Capitala, au fost prinsi de politisti chiar cand se pregateau sa deschida…

- Bunuri contrafacute in valoare de 1,1 milioane de lei au fost retinute in complexul comercial "Dragonul Rosu" din Bucuresti, in urma unui control efectuat de catre inspectorii Autoritatii Vamale Romane (AVR).Potrivit unui comunicat al AVR, transmis joi AGERPRES, inspectorii vamali au identificat…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad au prins ieri in flagrant delict a doua TIR-uri care transportau țigarete susceptibile a proveni din contrabanda. Au fost efectuate trei percheziții, doua la Șofronea și una la Arad și au fost gasite peste 200.000 de pachete de țigari…

- In cursul zilei de ieri, 20 martie, trupele speciale din București au saltat o retea de traficanti de droguri. Printre aceasta rețea se aflau elevi și studenți care sunt banuiți ca vindeau substanțe interzise in liceele din Capitala. Investigația a pornit, dupa ce cateva eleve au leșinat in toaleta…