Doi barbati, in varsta de 40, respectiv 63 de ani, se dadeau drept politisti dupa ce identificau victimele, respectiv turisti care nu vorbeau limba romana, si in timp ce ii perchezitionau le furau banii din portofele prin metoda Maradona. Cei doi au fost prinși in flagrant. Metoda Maradona este o metoda de inselaciune devenita populara in primii ani de dupa Revolutie, atunci cand schema era folosita la casele de schimb valutar. Numele celebru i-a fost atribuit datorita celebrului gol inscris de fotbalist cu mana. La fel ca si Maradona, escrocii reusesc sa sustraga o parte din banii victimei, fara…