- Doi barbați din Brașov au fost arestați preventiv, fiind acuzați de catre procurorii DIICOT ca ar fi vandut droguri ce au cauzat moartea unui alt tanar de 21 de ani. Procurorii spun ca tanarul care a consumat stupefiante a fost preluat in stare grava de catre o ambulanța, iar ulterior a murit la spital,…

- Doi barbați cu varstele de 52 și 54 de ani au murit dupa ce au cazut intr-un canal dintr-o ferma de porci din Verști, Suceava. ISU Suceava a informat ca un tanar de 23 de ani a incercat sa-i salveze pe cei doi barbați, aflandu-se acum in stare grava la spital. Ce s-a intamplat, de fapt?

- Trei persoane din Radauti si Marginea au fost arestate, joi, dupa ce, sub coordonarea procurorilor DIICOT, politisti din cadrul BCCO Suceava au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza judetului, pentru destructurarea unui grup infractional organizat cu preocupari in sfera traficului de droguri…

- O butelie dintr-o mașina a explodat in București, langa o benzinarie, pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind declarata decedata.Potrivit ISU București, in autoturism se aflau doi tineri, in varsta de 26 și 27 de ani.Un alt tanar,…

