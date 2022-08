Doi bărbați din Brașov au ajuns la spital după ce s-au accidentat la locul de muncă Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca”, “nerespectarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca” și “vatamare corporala din culpa”. In fapt, la data de 08 august 2022, in jurul orei 14.50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de munca pe raza municipiului Brașov. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 38 ani, fiind in timpul programului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

