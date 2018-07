Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Vințu de Jos sunt cercetați de poliție pentru comiterea a doua furturi. Unul dintre ei in varsta de 31 de ani ar fi furat 100 de lei din buzunarul altei persoane. Al doilea barbat in timp ce se afla intr-un magazin ar fi sustras o plasa cu alimente unei persoane neatente. Potrivit […]

- Jaf ca in filme la o sucursala bancara din Baia Mare. Doua persoane mascate, inarmate cu un pistol și o maceta, au patruns in incinta instituției și au amenințat angajații. In numai 4 minute au luat banii și au fugit.

- Politistii din cadrul Sectiei de politie Smeeni, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit in trafic doi conducatori auto in varsta de 21 respectiv 40 de ani, care transportau material lemnos, iar in urma verificarii documentelor , cantitatea transportata…

- Politistii judiciaristi din Huedin au identificat autorii unui furt din locuinta, comis prin atribuirea de calitati mincinoase, pe strada Trandafirilor din Huedin. La data de 26 aprilie, politistii judiciaristi din cadrul Politiei orasului Huedin, au reusit identificarea suspectilor unui furt din locuinta…

- Polițiștii au reușit sa gaseasca doi hoți, in urma unui furt petrecut la Huedin. Pe 23 aprilie 2018, doi barbați care pretindeau ca sunt angajați ai unei companii de apa, au intrat intr-o locuința din Huedin, pe strada Trandafirilor. Aici au profitat de atenția gazdei, C.F., in varsta de 74 de ani și…

- Polițiștii orașului Santana au identificat doi barbați, banuiți de furt calificat. Cei doi barbați, de 27 și 60 de ani, din localitatea Caporal Alexa, in noaptea de 13/14 aprilie 2018, au sustras un afiș publicitar de mari dimensiuni chiar din centrul satului lor. Ei au furat respectivul banner pentru…

- Politistii clujeni cerceteaza un tânar de 18 ani din comuna Bontida, judetul Cluj, pentru conducere fara permis si furt în scop de folosinta.”La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 01.16 un tânar de 18 ani din comuna clujeana Bontida a fost depistat…

- La 18 ani poți face orice, și-a zis un adolescent din Bonțida. In toiul nopții, a pus mana pe cheile unei mașini care nu-i aparținea, s-a urcat la volan, deși nu avea permis de conducere și a pornit in aventura. Calatoria i-a fost insa scurta, pentru ca la colț il așteptau polițiștii. La scurt timp…