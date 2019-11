Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș au reținut sambata 29 noiembrie doi barbați de 49 de ani, din Sapata și 31 de ani, din Bradu, banuiți de savarșirea infracțiunii de braconaj cinegetic. In cursul nopții trecute, polițiștii Secției de Poliție Rurala Lunca…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, impreuna cu polițiștii Secției de Poliție Rurala Calinești, au continuat cercetarile intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata, și au reținut trei barbați. Din cercetari s-a stabilit ca in noaptea de 5 spre 6 noiembrie a.c.,…

- Arme letale detinute ilegal, la Corbi. Posesorul a fost retinut. In ziua de 7 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș au reținut un barbat de 55 de ani, din Corbi, banuit de savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Pentru…

- Barbat de 64 de ani din Argeș, amendat pentru ca lua oameni la ocazie. Polițistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au depistat un barbat de 64 de ani, din comuna Bradu, care efectua transport de persoane contra cost, fara a de fara a detine autorizatie taxi. ”Barbatul a fost sancționat…

- Un tanar de 18 ani din Arad este cercetat penal dupa ce, in urma unei perchezitii in casa in care locuieste, politistii au gasit o arma de tir si 500 de alice detinute ilegal, tanarul fiind suspectat ca folosea arma la braconaj, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de…

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Poliție Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, si au retinut trei barbati cu varste cuprinse intre 21 si 45 de ani, toti din Merisani. Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 15 septembrie a.c., cei…

- Mai mulți braconieri au fost fugariți de polițiști. Pentru a se ascunde ei au abandonat autoturismul pe camp. In interiorul autoturismului au fost descoperiți 4 caini de vanatoare rasa ogar, o lampa tip proiector conectata la acumulatorul auto și un telefon mobil. Politistii din cadrul Serviciului Arme,…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges au anuntat ca cei doi barbati, in varsta de 60 si, respectiv, 35 de ani, au fost condusi la audieri la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges. Dupa finalizarea audierilor, suspectii au fost retinuti. Conform acelorasi surse,…