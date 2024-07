Doi bărbați din Alba, reținuți pentru infracțiuni la volan. Beți și fără permis, pericole pentru ceilalți participanți la trafic Doi barbați din Alba, reținuți pentru infracțiuni la volan. Beți și fara permis, pericole pentru ceilalți participanți la trafic Doi barbați din Alba au fost reținuți pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iulie 2024, polițiștii din Teiuș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani. Acesta […] Citește Doi barbați din Alba, reținuți pentru infracțiuni la volan. Beți și fara permis, pericole pentru ceilalți participanți la trafic in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 iulie 2024, in jurul orei 01.30, polițiștii din Teiuș au identificat un tanar de 25 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 19, pe raza localitații Capud, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii conducatorului auto,…

- Doi barbați din Alba, reținuți de polițiști dupa ce au condus sub influența alcoolului. Unul dintre ei avea permisul anulat Doi barbați din Daia Romana și Hoparta au fost reținuți de polițiști dupa ce au fost prinși duminica, la volanul unor autoturisme, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Unul…

- Doi barbați din Corlateni, fara permis, s-au ales cu dosar penal dupa ce polițiștii din Dorohoi i-au prins la volan Luni, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Corlateni, un autovehiculul condus de un barbat, de 35 de ani,…

- De la volan, direct in arestul Poliției. Doi șoferi au fost reținuți de polițiștii din Alba. Alcool, accident și fuga De la volan, direct in arestul Poliției. Doi șoferi au fost reținuți de polițiștii din Alba, in ultimele 24 de ore, pentru consum de alcool la volan. Unul dintre ei a provocat și un…

- La data de 5 mai a.c., in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin, cu sprijinul celor din cadrul orașului Huedin, au depistat un barbat de 33 de ani, cetațean strain, care se deplasa pe raza localitații Poieni cu o autoutilitara, fara a deține permis de conducere internațional.…

- Zilele trecute, in orașul Jibou, polițiștii au depistat in trafic un jibouan in varsta de 61 de ani, in timp ce conducea un tractor, fara a deține permis de conducere. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca acesta prezenta o concentrație alcoolica de 0,61 mg/l alcool pur…

- In urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște- Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, la data de 25 aprilie a.c., un tanar de 18 ani, din Targoviște, a fost reținut pe baza de…

- La data de 27 aprilie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 56 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Orizontului din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa posede permis de conducere pentru…