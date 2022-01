Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 23 de perchezitii domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de fals,…

- Marți dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 23 de perchezitii domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de fals,…

