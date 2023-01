Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 28 ianuarie, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania, un cetatean roman, in varsta de 51 de ani, domiciliat in județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Ford inmatriculat in Romania, iar la solicitarea colegilor a prezentat…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul a trei cetațeni intrucat doi dintre ei au prezentat la controlul de frontiera doua certificate ITP false, iar unul avea dreptul de a conduce suspendat. In data de 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, in Punctul de Trecere…

- 44 de cetateni din diverse state au fost depistați, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport, transmite Poliția de Frontiera printr-un comunicat de presa. „La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul unui conducator auto care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In aceasta dimineața, in jurul orei 06.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera,…

- Polițiștii de frontiera au deschis dosar penal pe numele unui bistrițean. Ramas fara permis, barbatul a crezut ca poate ieși din țara la volanul mașinii sale. Totul la doar 10 zile distanța… In 9 ianuarie 2023, un bistrițean a ramas fara permis. Deși avea dreptul de a conduce suspendat, barbatul a crezut…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de ieșire in țara doi cetațeni, unul roman și celalalt bulgar, care au prezentat la controlul de frontiera cate un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților ucrainene, respectiv bulgare. In aceasta dimineata, in jurul orei 06.45,…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul unui maramureșean care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu textile second hand. In data de 23 decembrie a.c., la ora 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…