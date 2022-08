Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut doi barbați, in varsta de 20 și 34 de ani, banuiți de furt . Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Hunedoara. In fapt, in data de 5 iulie, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Au furat… dar au și fost prinși! Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut pentru 24 de ore doi barbați, in varsta de 17 și 37 de ani, din Moșnița Veche, banuiți de furt calificat din Timișoara. In fapt, in data de 16.07.2022, in jurul orei 10:00, cei doi barbați ar fi patruns in curtea ... The…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de doi inculpați, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți. „In fapt, s-a reținut ca in data de 9 iulie 2022, in jurul orei 21:25, in scopul obtinerii unei sume de bani,…

- Doi tineri care au fost condamnați pentru furt calificat din locuința, care se sustrageau pedepsei, au fost prinși in aceeași zi de polițiștii timișeni. „La data de 6 iulie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat in Parcul Garii din municipiul Lugoj, județul Timiș, un barbat de…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de doi barbați, in varsta de 31 și 36 de ani, banuiți de furt calificat in municipiul Timișoara. „In fapt, la data de 29 iunie 2022, in jurul orei 19:15, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au surprins in flagrant delict doi barbați,…

- Nr. 194 din 30 Iunie 2022 RETINUTI PENTRU FURT CALIFICAT Politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara efectueaza cercetari fata de doi barbati, in varsta de 31 si 36 de ani, banuiti de furt calificat in municipiul Timisoara. Banuitii au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul…

- La data de 15 mai a.c., in urma cercetarilor specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Moinești au identificat doi barbați de 32 și 35 de ani, ambii din Moinești, suspectați de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Aceștia, la data de 11 mai a.c., in jurul…

- Judecatoria Alba Iulia i-a condamnat pe doi barbați din Miercurea Sibiului și unul din Garbova la pedepse privative de libertate pentru infracțiunea de talharie calificata. Cei trei au intrat, noaptea, in locuința a doi frați din comuna Garbova, i-au lovit cu pumnii pentru a le da banii din casa, reușind…