Alerta la ISU Dobrogea, A ars acoperisul unei case din Sibioara (galerie foto)

Incendiu in localitatea Sibioara, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, a izbucnit un incendiu intr o casa situata in localitatea Sibioara, pe strada Mihail Kogalniceanu.Misiunea… [citeste mai departe]