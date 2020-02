Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au gasit o soluție pentru ca romanii sa nu mai zboare in același avion cu cetațeni care vin din China. Doi romani au fost aduși din China, prin Germania. Cei doi au ajuns in București cu o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane. Aeronava este configurata pentru misiuni de evacuare…

- Autoritațile germane au anunțat vineri ca au confirmat al șaptelea caz de infectare cu noul tip de coronavirus din China in persoana unui barbat care lucreaza pentru compania din Bavaria unde alți cinci angajați au fost diagnosticați cu acest virus, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anterior,…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…