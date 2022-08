Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| ACCIDENT rutier MORTAL pe șoseaua Geoagiu – Oraștie: Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce au intrat cu mașina intr-o autoutilitara VIDEO| ACCIDENT rutier MORTAL pe șoseaua Geoagiu – Oraștie: Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce au intrat cu mașina intr-o autoutilitara Un accident rutier…

- Copilul in varsta de 10 ani care se afla in stare foarte grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost lovit de o masina in Harlau s-a stins din viata in cursul zilei de ieri, 26 iunie. Medicii spun ca starea sa a fost una foarte grava de la inceput din cauza leziunilor suferite, in…

- Accident grav in Braila! Doua persoane au murit, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un TIR. Oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului, dar eforturile medicilor au fost in zadar. In ce stare se afla șoferul camionului.

- Un tanar din Vințu de Jos, fara permis de conducere, s-a urcat la volan și a lovit o mașina care venea din sens opus Un tanar de 21 de ani, aflat la volanul unei mașini, a lovit un autoturism care venea din sens opus. Polițiștii au constatat ca acesta nu avea permis de conducere și i-au facut dosar…

- Un barbat care efectua lucrari la un canal a fost accidentat mortal intr o parcare din municipiul Iasi. Potrivit IPJ Iasi, astazi, 20 mai ac, in jurul orei 15.30, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca un barbat ar fi fost acrosat de un auto intr o parcare, din mun. Iasi."Barbatul ar fi…

- Un tanar de 25 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs in comuna Vladeni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…