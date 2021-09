Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier teribil a avut loc ieri seara in Suceava. Un autoturism in care se aflau cinci persoane a ajuns intr-un șanț, provocand decesul a doi tineri. Alte trei persoane au ajuns in stae grava la spital. Accidentele de acest gen se țin lanț in perioada verii, majoritatea victimelor fiind tineri.

- Trei barbați din județul Mureș au fost atacați de urs vineri seara, pe munte, in zona unei stane aflata la granita dintre judetele Harghita si Suceava. Se pare ca ursul ar fi atacat o vaca intr-o pașune, iar cei trei, inarmați cu bate, au mers sa sperie animalul. Unul dintre barbați, un cioban in varsta…

- Alerta la Suceava, dupa ce trei barbați au fost atacati de urs. Ciobanii s-au dus cu batele sa-l sperie, dupa ce animalul intenționa sa sfașie o vaca. Unul dintre barbați a fost ranit grav, un alt barbat a fost gasit mort, dupa ce fugise in padure sa se ascunda de salbaticiune. In zona, localnicii au…

- Un suporter venit sa asiste la meciul de fotbal dintre echipele de fotbal ale Angliei si Croatiei, din cadrul EURO 2020, a cazut din tribuna in care se afla, la nivelul superior al stadionului Wembley, fiind transportat la spital "in stare grava", a anuntat un purtator de cuvant al arenei londoneze,…

- Un suporter care era prezent la meciul Anglia – Croatia, duminica, pe stadionul Wembley, a cazut din tribuna in momentul loviturii de start, iar acum este in stare grava la spital, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro. “Putem sa confirmam ca un spectator a cazut din tribuna imediat dupa lovitura…

- Un tanar de 20 de ani a murit si alti doi tineri, prieteni de-ai sai care il insoțeau, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a prabusit 150 de metri in zona localitatii clujene Muntele Rece. Iata cum s-a intamplat intreaga tragedie!

- Un teribil accident de circulatie s-a produs in dimineata zilei de miercuri, 9 iunie, pe raza orasului Milisauti, din judetul Suceava. Un tanar de 25 de ani s-a rasturant cu masina intr-un canal decolectare a apei si a murit.