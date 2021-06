Doi bărbați au încercat să treacă ilegal frontiera cu Ucraina: Iată ce au pățit CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Barbații au fost observați de catre patrula Sectorului Poliției de Frontiera "Tudora-1" in cadrul serviciului de supraveghere si control al frontierei, la o distanța de 500 m de la linia de frontiera. © Photo : Предоставлено региональной комиссией по ЧСVremea a facut prapad in Gagauzia: Vantul a smuls acoperișuri și a doborat copaci S-a stabilit ca barbatul de 53 de ani din raionul Glodeni a incercat sa iasa din țara prin punctul de trecere Palanca. Autoritațile ucrainene i-au interzis intrarea in țara, astfel barbatul a decis sa traverseze frontiera prin… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

